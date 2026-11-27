Учения по ликвидации последствий массового ДТП прошли 25 ноября на федеральной трассе Р-23 в районе деревни Подборовье Псковского муниципального округа. Дорожники и экстренные службы отработали совместные действия при аварии с участием пассажирского автобуса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе федерального казённого учреждения - управления автомобильных дорог «Северо-Запад».

Фотографии: пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Учения прошли под руководством Главного управления МЧС России по Псковской области. В них приняли участие федеральные дорожники, сотрудники администрации Псковского муниципального округа, региональной Госавтоинспекции и экстренных служб.

По легенде учений, причиной массового столкновения транспортных средств стали неблагоприятные погодные условия. В результате условного ДТП пострадали 12 человек, в том числе четверо детей. Движение по трассе было полностью перекрыто.

Дорожники отработали ликвидацию разлива горюче-смазочных материалов, очистку проезжей части и эвакуацию повреждённых автомобилей. После эвакуации условно пострадавших организовали реверсивное движение, чтобы избежать заторов.

«Отработка таких сценариев - это проверка нашей реальной готовности. Главная цель подобных тренировок - добиться безупречной координации с экстренными службами и повысить оперативное мастерство личного состава», - подчеркнул директор псковского филиала ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Владимир Чернуха.

По итогам учений специалисты отметили высокий уровень подготовки и технической оснащённости дорожных служб. Полученные навыки будут применять для обеспечения безопасности движения на федеральных трассах Псковской области.