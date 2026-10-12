Татьяна Акимова: Получить компенсацию по ОСАГО в Пскове можно за 2–3 дня

Многие водители уверены, что получение страховой компенсации — это долгий процесс, однако сейчас, при наличии полного пакета документов, выплата, в частности по ОСАГО от «Росгосстраха», происходит в течение двух-трех дней, рассказал заместитель директора Псковского филиала «Росгосстрах» Татьяна Акимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас у клиентов есть возможность использовать личный кабинет страхователя. Это добавляет оперативности: клиент сам оформляет заявление, проводит самоосмотр и загружает фотографии. Если у него что-то не получается, он всегда может обратиться в офис страховой компании», — добавила Татьяна Акимова.

Для оперативного решения страховых вопросов в Псковской области развернута широкая сеть поддержки: на текущий момент в регионе работают 23 представительства «Росгосстраха», охватывающие 23 муниципальных округа.