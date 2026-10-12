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Татьяна Акимова: Получить компенсацию по ОСАГО в Пскове можно за 2–3 дня

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Многие водители уверены, что получение страховой компенсации — это долгий процесс, однако сейчас, при наличии полного пакета документов, выплата, в частности по ОСАГО от «Росгосстраха», происходит в течение двух-трех дней, рассказал заместитель директора Псковского филиала «Росгосстрах» Татьяна Акимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас у клиентов есть возможность использовать личный кабинет страхователя. Это добавляет оперативности: клиент сам оформляет заявление, проводит самоосмотр и загружает фотографии. Если у него что-то не получается, он всегда может обратиться в офис страховой компании», — добавила Татьяна Акимова.

Для оперативного решения страховых вопросов в Псковской области развернута широкая сеть поддержки: на текущий момент в регионе работают 23 представительства «Росгосстраха», охватывающие 23 муниципальных округа.

«У нас работает 229 агентов, которые могут оказать консультационные услуги не только по страхованию, но и по урегулированию убытков, а также 52 штатных сотрудника. Центр урегулирования убытков находится в Пскове на улице Максима Горького, 2В», — заключила Татьяна Акимова.

 

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