Завершена реконструкция участка трассы «Псков»

В Ленинградской области завершена реконструкция участков федеральных «Скандинавии» и «Пскова». Вице-премьер и министр транспорта региона запустили движение с полей специальной выставки.

Движение по обновленным участкам федеральных трасс А-181 «Скандинавия» и Р-23 «Псков» открыто 14 октября после капитального ремонта. На каждой дороге компанией-подрядчиком отремонтированы участки протяженностью четыре и 16 километров.

Реконструкция от Гончарово до обхода Выборга стала седьмым этапом реконструкции трассы «Скандинавия».

Одновременно с федеральной трассой на севере открыто движение по участку с 81-го до 97-го километра трассы Р-23 «Псков». Во время капремонта полотно расширено с двух до четырех полос. Пропускная способность трассы, которая ведет в Беларусь, вырастет вдвое. У водителей популярны псковские достопримечательности: сам Псков с древними крепостями, Изборск, Пушкинские горы, национальный парк «Себежский».

Участок трассы полностью переустроен. В итоге появились три разворотные петли вместо левых поворотов, разделительная полоса и барьерные ограждения. На трассе «Псков» смонтированы девять светофоров, 12 остановок с тактильной плиткой, автоматический пункт весового контроля, шесть видеокамер и два комплекса фото-, видеофиксации дорожного движения. Рядом с населенными пунктами устроены шесть километров тротуаров и шумозащитных экранов. На всем протяжении участка обустроено энергоэффективное освещение, пишет 47news.

Открытие провели в формате телемоста. С полей ежегодной специализированной выставки «Дорога 2026» подключились вице-премьер Марат Хуснуллин, министр транспорта России Андрей Никитин. Участвовали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, первый заместитель гендиректора АО «ВАД» Виктор Перевалов.