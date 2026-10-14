Сотрудники транспортной полиции выявили водителя с поддельной подписью врача в документе в Великих Луках 

Сотрудники транспортной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили у работника одного из предприятий транспортной инфраструктуры документ — путевой лист легкового автомобиля с внесенными в него сведениями о прохождении предрейсового медицинского осмотра с признаками подделки. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции СЗФО.

Установлено, что 69-летний гражданин, работающий водителем на предприятии, не прошел предрейсовый медицинский осмотр при работе на легковом автомобиле. В дальнейшем из-за личной заинтересованности он поставил фиктивный штамп и собственноручно внес фиктивные сведения о прохождении медицинского осмотра, включая подпись врача.

Изъятый документ был направлен на экспертизу. Согласно заключению исследования, штамп медицинского учреждения, содержащийся в путевом листе, является подложным.

Старший дознаватель группы дознания ЛО МВД России на станции Великие Луки в отношении гражданина возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.