Линию освещения длиной 2,7 км построят на улице Маргелова в Пскове

Администрация Пскова заказала выполнение работ по строительству линий наружного освещения по улице Генерала Маргелова. Об этом сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Освещение будет установлено на всем протяжении улицы Генерала Маргелова, от перекрестка с Юбилейной до железнодорожного переезда. Планируется установить 48 опор уличного освещения с закладным металлическим фундаментом, подвесить провод СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах (32 опоры на км линии) протяженностью 2739 метров.

Начальная (максимальная) цена контракта 16 миллионов 376 тысяч 429,09 рублей.

Срок окончания работ – 15 декабря 2026 года.

По информации Псковской Ленты Новостей, в контракте запланированы работы по устройству дополнительного питания светофоров Т7 с желтым миганием для подзарядки батарей от уличного освещения.

Добавим, работы проводятся для обеспечения безопасности дорожного движения. На улице Маргелова были случаи наездов на пешеходов со смертельным исходом.