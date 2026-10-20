Участок улицы Труда в Пскове перекрыли до 23 октября из-за ремонта теплосетей

Участок улицы Труда в Пскове временно перекрыли для движения транспортных средств из-за ремонта теплосетей до 23 октября, сообщили в администрации города.

Фото: «Псков. За рулем»

Ограничения связаны с аварийными работами на инженерных сетях теплоснабжения.

Схему изменений предоставили в администрации города Пскова

Движение ограничили на отрезке от улицы Волкова до улицы Школьной. Автобусы городских маршрутов продолжат ездить здесь без изменений.

В администрации водителей просят заранее продумывать маршруты с учетом этой информации.