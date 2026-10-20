Псковский суд снизил выплату с 19 до 8 млн рублей за бракованный автомобиль

Псковский областной суд рассмотрел апелляцию дилера и производителя по делу о продаже автомобиля с производственными дефектами. Изначально суд обязал ответчиков выплатить покупателю более 19 миллионов рублей, однако в итоге сумма взыскания была значительно снижена, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Конфликт начался с того, что в гарантийный срок автомобиля, приобретенного через ООО «ИАТ ГОЛД» и АО «Чери Автомобили Рус», были выявлены заводские недостатки. Покупатель потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги.

Псковский городской суд обязал ответчиков вернуть стоимость машины, выплатить разницу в цене, неустойку, компенсацию морального вреда, убытки, а также неустойку в размере 1% за нарушение срока удовлетворения требования о возврате стоимости товара ненадлежащего качества за каждый день просрочки по день фактического исполнения денежного обязательства. Общая сумма претензий превысила 19 миллионов рублей.

Дилер и производитель обжаловали данное решение Псковского городского суда от 20 февраля 2026 года, а также дополнительное решение того же суда от 23 июня 2026 года. В ходе заседания апелляционная инстанция предложила сторонам время для заключения мирового соглашения, но договориться им не удалось. В результате суд перешел к повторному рассмотрению дела по правилам первой инстанции.

Изучив обстоятельства, судебная коллегия решила смягчить финансовое бремя для ответчиков.

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб, на основании статьи 333 ГК РФ судебной коллегией значительно снижена сумма неустойки в связи с явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательств. Общая сумма взыскания с дилера и производителя в пользу покупателя составила около восьми миллионов рублей. Апелляционное определение вступает в законную силу немедленно.