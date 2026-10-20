Специалистов дорожной сферы Псковской области наградил губернатор

Торжественная церемония чествования сотрудников региональных организаций, внесших наиболее весомый вклад в развитие дорожного хозяйства Псковской области, состоялась в правительстве региона. Мероприятие приурочено ко Дню работников дорожного хозяйства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил собравшихся с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что на протяжении последних девяти лет в регионе проведена огромная работа по обновлению дорожной инфраструктуры.
За большой личный вклад в развитие дорожной отрасли Псковской области почетной грамотой губернатора наградили заместителя начальника проектно-технического отдела регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Елену Дунаеву и начальника юридического отдела областного управления автомобильных дорог Антонину Трифонову.
В ответном слове Антонина Трифонова поблагодарила за внимание и высокую оценку своего труда: «Дорожная отрасль является одной из приоритетных и важных сфер для развития экономики региона. Дорогие коллеги, хочу также вас поздравить с профессиональным праздником».
За высокий профессионализм, добросовестный труд в дорожно-строительной отрасли на территории Псковской области благодарственными письмами правительства региона награжден ряд специалистов дорожного хозяйства. Список награжденных доступен по ссылке.