Специалистов дорожной сферы Псковской области наградил губернатор

Торжественная церемония чествования сотрудников региональных организаций, внесших наиболее весомый вклад в развитие дорожного хозяйства Псковской области, состоялась в правительстве региона. Мероприятие приурочено ко Дню работников дорожного хозяйства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил собравшихся с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что на протяжении последних девяти лет в регионе проведена огромная работа по обновлению дорожной инфраструктуры.

«За это время приведено в нормативное состояние 1 300 км дорог и 50 мостовых сооружений. В этом году у нас рекордный бюджет дорожного фонда. Вы помните, что мы начинали с 4–4,5 миллиарда рублей, в этом году — более 20 млрд. Планируем еще 300 км дорог и 8 мостов привести в порядок. В первую очередь, это поддержка нашего президента, реализация национального проекта "Инфраструктура для жизни", помощь правительства РФ и профильного министерства. Ничего бы этого не было без вашего профессионализма, честной, ответственной и ежедневной работы», — выступил Михаил Ведерников.

За большой личный вклад в развитие дорожной отрасли Псковской области почетной грамотой губернатора наградили заместителя начальника проектно-технического отдела регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Елену Дунаеву и начальника юридического отдела областного управления автомобильных дорог Антонину Трифонову.

В ответном слове Антонина Трифонова поблагодарила за внимание и высокую оценку своего труда: «Дорожная отрасль является одной из приоритетных и важных сфер для развития экономики региона. Дорогие коллеги, хочу также вас поздравить с профессиональным праздником».

За высокий профессионализм, добросовестный труд в дорожно-строительной отрасли на территории Псковской области благодарственными письмами правительства региона награжден ряд специалистов дорожного хозяйства. Список награжденных доступен по ссылке.