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У пьяных водителей в Новосокольниках изъяли автомобили

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19 октября около 16:00 в Новосокольниках сотрудники Госавтоинспекции поймали двух пьяных водителей. Оба раньше уже привлекались за такое же нарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

На улице Воровского инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину Audi. Выяснилось, что этой иномаркой управлял 20-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А ранее на территории Новосокольнического муниципального округа полицейскими был выявлен нетрезвый гражданин, 1966 года рождения, следовавший на автомобиле Renault.

В настоящее время транспортные средства изъяты. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«И подобные негативные примеры в области далеко не единичные. А ведь, как убеждает практика, единственной ошибки или малейшей невнимательности на дороге, порой, достаточно, чтобы случилась трагедия. Тем более, что водитель отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь своих пассажиров, а также других участников дорожного движения»,  — отметили в ведомстве.
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