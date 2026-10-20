У пьяных водителей в Новосокольниках изъяли автомобили

19 октября около 16:00 в Новосокольниках сотрудники Госавтоинспекции поймали двух пьяных водителей. Оба раньше уже привлекались за такое же нарушение, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД России по Псковской области.

На улице Воровского инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомашину Audi. Выяснилось, что этой иномаркой управлял 20-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

А ранее на территории Новосокольнического муниципального округа полицейскими был выявлен нетрезвый гражданин, 1966 года рождения, следовавший на автомобиле Renault.

В настоящее время транспортные средства изъяты. Все обстоятельства произошедшего выясняются.