Новые тарифы на автобусные перевозки начнут действовать в Пскове с 1 ноября

Министерство тарифов и энергетики Псковской области утвердило новые предельные регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского округа «Город Псков», которые вступят в силу с 1 ноября, следует из приказа министерства №99-г от 21.10.2026.

Документ признает утратившим силу предыдущий приказ министерства от 9 декабря 2025 года №143-г.

Согласно приложению к приказу, стоимость поездки и перевозки багажа в границах городского округа «Город Псков» составит 51 рубль.