 
АвтоМир

Новые тарифы на автобусные перевозки начнут действовать в Пскове с 1 ноября

1

Министерство тарифов и энергетики Псковской области утвердило новые предельные регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах городского округа «Город Псков», которые вступят в силу с 1 ноября, следует из приказа министерства №99-г от 21.10.2026.

Документ признает утратившим силу предыдущий приказ министерства от 9 декабря 2025 года №143-г.

Согласно приложению к приказу, стоимость поездки и перевозки багажа в границах городского округа «Город Псков» составит 51 рубль.

«Регулируемые тарифы, установленные настоящим приказом, являются предельными максимальными. Снижение уровней установленных предельных максимальных тарифов производится организациями, индивидуальными предпринимателями самостоятельно», — написано в приказе.

 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026