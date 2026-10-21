 
АвтоМир

Минтранс подготовил законопроект о цифровом уведомлении перед эвакуацией автомобилей

0

Минтранс РФ подготовил законопроект, предусматривающий эвакуацию авто только после направления их владельцам цифрового уведомления. Об этом сообщил глава Росавиации, кандидат на пост министра транспорта РФ Дмитрий Ядров на пленарном заседании Госдумы. 

«Ключевое, наверное, в реализации этого проекта то, что эвакуация будет происходить только после того, как пришло собственнику транспортного средства соответствующее цифровое уведомление», - сказал он.

Ядров отметил, что законопроект предусматривает создание единой системы взимания платы - цифровой платформы, которая позволит обмениваться информацией об эвакуации автомобилей и направлять соответствующие уведомления владельцам. Он указал, что внедрение системы в случае поддержки законопроекта позволит сделать процедуру эвакуации более удобной для граждан, пишет ТАСС

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026