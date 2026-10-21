Минтранс подготовил законопроект о цифровом уведомлении перед эвакуацией автомобилей

Минтранс РФ подготовил законопроект, предусматривающий эвакуацию авто только после направления их владельцам цифрового уведомления. Об этом сообщил глава Росавиации, кандидат на пост министра транспорта РФ Дмитрий Ядров на пленарном заседании Госдумы.

«Ключевое, наверное, в реализации этого проекта то, что эвакуация будет происходить только после того, как пришло собственнику транспортного средства соответствующее цифровое уведомление», - сказал он.

Ядров отметил, что законопроект предусматривает создание единой системы взимания платы - цифровой платформы, которая позволит обмениваться информацией об эвакуации автомобилей и направлять соответствующие уведомления владельцам. Он указал, что внедрение системы в случае поддержки законопроекта позволит сделать процедуру эвакуации более удобной для граждан, пишет ТАСС.