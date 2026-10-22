 
АвтоМир

Штраф за вождение без прав в России могут увеличить до 50 тыс. рублей

0

Повышение штрафов за вождение без водительского удостоверения необходимо, поскольку растет число ДТП, которые совершают не имеющие прав водители. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект МВД России, ужесточающий наказание за езду без прав. Речь идет о случаях, когда человек не получал водительское удостоверение или же ездит с просроченными правам. Штраф за такое вождение, который сейчас составляет от 5 тысяс до 15 тысяч рублей, предлагается увеличить до 15-30 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма возрастет до 30-50 тысяч рублей.

«Статистика по ДТП, которые совершают "бесправники", растет, много повторных нарушений, у большинства из них нет понимания, что наказание неотвратимо. Штрафы для них должны быть высокими, такими, чтобы человек задумался, прежде чем сесть за руль, не имея водительского удостоверения», — сказал Павел Федяев.

Как ранее сообщалось, согласно законопроекту, такие штрафы не получится оплатить с 25-процентной скидкой в первые 30 дней. Сейчас этот порядок действует для штрафов за пьяное вождение, управление машиной после лишения прав, а также за некоторые другие нарушения.

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

За езду без прав три и более раза ежегодно к ответственности привлекают более 12 тысяч человек, отмечается в пояснительной записке к проекту. При этом повышенной ответственности непосредственно для повторно севших за руль без прав в законе сейчас нет, что «не позволяет применять к злостным нарушителям более строгие меры», поясняли авторы проекта, пишет ТАСС.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026