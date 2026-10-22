Штраф за вождение без прав в России могут увеличить до 50 тыс. рублей

Повышение штрафов за вождение без водительского удостоверения необходимо, поскольку растет число ДТП, которые совершают не имеющие прав водители. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект МВД России, ужесточающий наказание за езду без прав. Речь идет о случаях, когда человек не получал водительское удостоверение или же ездит с просроченными правам. Штраф за такое вождение, который сейчас составляет от 5 тысяс до 15 тысяч рублей, предлагается увеличить до 15-30 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма возрастет до 30-50 тысяч рублей.

«Статистика по ДТП, которые совершают "бесправники", растет, много повторных нарушений, у большинства из них нет понимания, что наказание неотвратимо. Штрафы для них должны быть высокими, такими, чтобы человек задумался, прежде чем сесть за руль, не имея водительского удостоверения», — сказал Павел Федяев.

Как ранее сообщалось, согласно законопроекту, такие штрафы не получится оплатить с 25-процентной скидкой в первые 30 дней. Сейчас этот порядок действует для штрафов за пьяное вождение, управление машиной после лишения прав, а также за некоторые другие нарушения.

Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

За езду без прав три и более раза ежегодно к ответственности привлекают более 12 тысяч человек, отмечается в пояснительной записке к проекту. При этом повышенной ответственности непосредственно для повторно севших за руль без прав в законе сейчас нет, что «не позволяет применять к злостным нарушителям более строгие меры», поясняли авторы проекта, пишет ТАСС.