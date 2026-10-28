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Приговор по факту смертельного ДТП в Гдове вступил в законную силу

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Псковский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении Парфирьева, осужденного по приговору Гдовского районного суда от 28.07.2026 за ДТП с двумя погибшими и оставление места ДТП (пункт «б» части 6 статьи 264 УК РФ и статья 125 УК РФ, к наказанию в виде лишения свободы на срок 12 лет 10 дней с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на срок два года шесть месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Согласно приговору, ночью 19 января 2025 года в Гдове Парфирьев, управляя автомобилем, не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на трех пешеходов, двигавшихся рядом с проезжей частью дороги. От полученных травм двое пострадавших скончались на месте происшествия, а третьего пострадавшего Парфирьев оставил без помощи, покинув место ДТП.

По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката – без удовлетворения.

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