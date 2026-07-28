Молодой человек получил 12 лет колонии за смертельное ДТП в Гдове

Суд огласил приговор водителю, совершившему смертельное дорожно-транспортное происшествие в Гдове, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Гдовский районный суд постановил приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, сопряженное с оставлением места происшествия) и статьи 125 УК РФ (оставление без помощи третьего пострадавшего, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии).

Суд установил, что 19 января 2025 года в ночное время суток в городе Гдове мужчина, управляя автомобилем, не выбрал безопасную скорость движения, соответствующую дорожной обстановке, и совершил наезд на трех пешеходов, двигавшихся рядом с проезжей частью дороги. От полученных травм двое пострадавших скончались на месте, а третий, которого подсудимый оставил без помощи, покинув место ДТП, был позже доставлен в медицинское учреждение.

В судебном заседании подсудимый вину признал не полностью, от дачи показаний отказался.

С учетом личности подсудимого, наличия ряда смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 10 дней с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на срок 2 года 6 месяцев.

Мужчину заключили под стражу в зале суда.

Компенсация морального вреда в пользу потерпевших взыскана на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Skoda, молодой человек 2003 года рождения, сбил трех пешеходов - мужчин 1985, 1995 и 1991 годов рождения, после чего скрылся с места ДТП. Наезд произошел около 2.30 ночи на улице Печатникова у дома №26. Водитель был оперативно установлен, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Уточнялось, что молодой человек был трезвым.