Более половины дороги Северного обхода Пскова уже заасфальтировали

Строительство Северного обхода продолжается активными темпами. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, более половины дороги уже заасфальтировали, а на четырех километрах будущей трассы строители подготовили «подушку» – насыпь и основание из песка и щебня.
Фотографии: Михаил Ведерников / Мах
Также на подходах к федеральной трассе А-212 «Псков – Изборск» формируется развязка высотой более шести метров.
Одновременно идет строительство пяти путепроводов. Главный объект проекта – новый мост через Великую. Опоры в русле реки уже полностью готовы. Сейчас крупные элементы пролетного строения собирают на берегу, после чего с помощью специальных домкратов постепенно смещают на опоры.
Как отметил Михаил Ведерников, до конца года строители планируют завершить надвижку моста через Великую, достроить путепровод в Хотицах, уложить первый слой асфальта на основной трассе и вынести подземные коммуникации за пределы зоны строительства, чтобы обеспечить безопасность дальнейших работ.
Стоимость проекта – более 10 миллиардов рублей. Финансирование ведется из федерального и областного бюджетов. Полностью завершить строительство планируется в следующем году.
Масштабный для региона проект реализуется по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
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