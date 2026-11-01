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Более половины дороги Северного обхода Пскова уже заасфальтировали

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Строительство Северного обхода продолжается активными темпами. Как сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере Мах, более половины дороги уже заасфальтировали, а на четырех километрах будущей трассы строители подготовили «подушку» – насыпь и основание из песка и щебня.

Фотографии: Михаил Ведерников / Мах

Также на подходах к федеральной трассе А-212 «Псков – Изборск» формируется развязка высотой более шести метров.

«Она позволит безопасно заезжать на трассу и съезжать с нее, не создавая заторов и не мешая основному транспортному потоку», — добавил губернатор региона.

Одновременно идет строительство пяти путепроводов. Главный объект проекта – новый мост через Великую. Опоры в русле реки уже полностью готовы. Сейчас крупные элементы пролетного строения собирают на берегу, после чего с помощью специальных домкратов постепенно смещают на опоры.

Как отметил Михаил Ведерников, до конца года строители планируют завершить надвижку моста через Великую, достроить путепровод в Хотицах, уложить первый слой асфальта на основной трассе и вынести подземные коммуникации за пределы зоны строительства, чтобы обеспечить безопасность дальнейших работ.

Стоимость проекта – более 10 миллиардов рублей. Финансирование ведется из федерального и областного бюджетов. Полностью завершить строительство планируется в следующем году.

 

Масштабный для региона проект реализуется по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

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Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

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