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Проект о регулировании движения беспилотного транспорта внесли в Госдуму

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Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект базового закона, направленный на регулирование движения беспилотных автомобилей по дорогам. Документ размещен в думской электронной базе.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Законопроектом вводится определение высокоавтоматизированного транспортного средства (ВАТС) и порядок его эксплуатации без непосредственного участия водителя, в том числе с использованием дистанционной поддержки, а также закрепляются обязанности производителей и операторов дистанционной поддержки, включая требования к техническому обслуживанию и обновлению программного обеспечения, пишет ТАСС .

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