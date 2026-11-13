Проект о регулировании движения беспилотного транспорта внесли в Госдуму

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект базового закона, направленный на регулирование движения беспилотных автомобилей по дорогам. Документ размещен в думской электронной базе.
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Законопроектом вводится определение высокоавтоматизированного транспортного средства (ВАТС) и порядок его эксплуатации без непосредственного участия водителя, в том числе с использованием дистанционной поддержки, а также закрепляются обязанности производителей и операторов дистанционной поддержки, включая требования к техническому обслуживанию и обновлению программного обеспечения, пишет