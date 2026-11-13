На трёх федеральных трассах Псковской области 14 ноября пройдут дорожные работы. На отдельных участках водителям придётся снизить скорость. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил диспетчер территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией на 294-м километре с 8:00 до 17:00 будут ремонтировать деформационные швы. Работы затронут оба направления.

На трассе М-9 «Балтия» с 481-го по 485-й километр запланированы очистка асфальта, фрезерование покрытия и устранение деформаций. Скоростной режим изменится в обоих направлениях.

На трассе А-122 с 553-го по 623-й километр с 8:00 до 17:00 будут убирать мусор и посторонние предметы. Кроме того, с 596-го по 623-й километр проведут механизированную очистку дорожного покрытия и съездов.

Водителям рекомендуют учитывать это при планировании поездок.