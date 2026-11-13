8 человек погибли и 50 ранены на дорогах Псковской области из-за выезда на встречную полосу

Восемь человек погибли и 50 получили травмы разной степени на дорогах Псковской области из-за выезда на встречную полосу с начала 2026 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

«Соблюдайте ПДД: выезд на встречную полосу может стоить жизни! Каждый манёвр на дороге должен быть продуманным и безопасным — особенно выезд на полосу встречного движения. Это один из самых рискованных манёвров он нередко становится причиной тяжёлых аварий, где страдают и водители, и пассажиры», – призывает Госавтоинспекция Псковской области.

На территории Псковской области за 10 месяцев 2026 года из-за выезда на встречную полосу произошло 35 ДТП. За этими цифрами — реальные трагедии: 8 человек погибли, ещё 50 получили травмы разной степени тяжести. Каждая из этих аварий могла быть предотвращена, если бы водитель выбрал безопасный вариант манёвра или вовсе отказался от рискованного обгона.

За десять месяцев текущего года к административной ответственности на территории региона по статье 12.15 КоАП РФ привлечено уже 1432 человека — это на 27,6 % больше, чем годом ранее. Рост показателей говорит о том, что проблема становится острее, а значит, каждый водитель должен быть особенно внимательным.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей: помните - экономия нескольких минут на обгоне не стоит человеческой жизни.

«Соблюдайте правила, оценивайте риски и выбирайте безопасный путь — так вы сохраните не только свою жизнь, но и жизни других участников дорожного движения. Будьте внимательны за рулём!», – рекомендует Госавтоинспекция Псковской области.