В ходе мероприятий, проведенных дорожной полицией, в Себежском муниципальном округе установлен пьяный водитель, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Отмечается, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

По имеющимся данным, вечером 13 ноября у дома по улице Коммунальной в поселке Идрица Себежского муниципального округа инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки мужчину, управлявшего мопедом.

Им оказался житель Себежского муниципального округа, 1985 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство изъято. Все обстоятельства произошедшего выясняются.