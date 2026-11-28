Место вывезения выпавшего снега определяет компания ООО «СитиИнвестГрупп». Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил директор компании Павел Талебин.

«Место определяется. Ещё пока непонятно. В прошлом году это было Ваулиногорское шоссе», – сказал Павел Талебин.

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Организация отвечает за содержание следующих районов: