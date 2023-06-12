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Новые отечественные автомобили в России дорожают быстрее иномарок

Новые автомобили подорожали в России с начала года. По данным Росстата, с декабря 2022 года по июнь 2023 года средняя стоимость автомобилей в России увеличилась на 3%. Этот рост превысил индекс потребительских цен на товары и услуги в целом, который за первое полугодие составил 2,76%.

Однако стоит отметить, что в прошлом году цены на автомобили дорожали намного быстрее. За период с января по декабрь 2022 года инфляция на транспортные средства тогда составила 24%, а иностранные марки подорожали еще сильнее – на 40%. В 2021 году цены на автомобили в стране выросли на 14,48%, пишет RuNews24.

В текущем 2023 году рост цен на автомобили проходил неравномерно. Например, новые иностранные марки за шесть месяцев подорожали всего на 0,78%, тогда как средняя стоимость отечественных машин выросла на 4,46%.

Эксперты и участники рынка прогнозируют ускорение роста цен на автомобили до конца года. Это связано с ослаблением рубля – с начала года курс доллара вырос с 70 до 90 рублей, а также повышением утилизационного сбора, ставка которого увеличится с 1 августа. Отечественные автопроизводители будут меньше ощущать последствия этого роста, так как государство компенсирует им этот сбор в зависимости от уровня локализации их производства.