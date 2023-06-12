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Определен пул отечественных автомобилей для российских чиновников

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководители фракций Госдумы договорились, что депутаты будут использовать автомобили «Москвич», «Лада», «Аурус», а позже и «Волгу». Об этом Володин сообщил журналистам.

«Мы обсудили с руководителями фракций Государственной Думы вопрос использования депутатами автомобилей отечественной сборки... Договорились, что депутаты будут использовать автомобили "Москвич", "Лада", "Аурус". В скором времени начнется выпуск автомобилей "Волга". Планируем востребовать и его», - приводит слова Володина РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.