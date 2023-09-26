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АвтоМир / Автомобили

Кроссоверы Jetour продаются в салонах «АвтоТим» в Псковской области

16.11.2023 16:43|ПсковКомментариев: 0

Jetour предлагает разнообразный модельный ряд, который поражает своими возможностями и функциональностью. Каждый автомобиль Джетур обладает своим уникальным стилем и практичностью, подходящими как для городской суеты, так и для приключений за городом.

 

Фото здесь и далее: ООО «АвтоТим Псков»

Dashing - современный городской кроссовер с просторным интерьером для пятерых пассажиров и разнообразными вариантами двигателей и трансмиссий, обеспечивая современную эффективность и комфорт в городской среде.

X90 Plus - вместительный кроссовер, готовый к разным ситуациям. Просторный интерьер, объем багажника до 1634 литров, а также мощные бензиновые двигатели (от 140 до 245 л.с.) совместно с трансмиссией 7DCT делают X90Plus универсальным выбором для путешествий и повседневности.

X70 Plus - городской пятиместный кроссовер с мощным бензиновым турбированным двигателем на 190 л.с. При этом он соответствует экологическому стандарту Евро 6 и имеет умеренный расход топлива: 6.3 л/100 км в городе и 9.9 л/100 км на трассе.

 

Покупка Jetour у официального дилера в Пскове

Для жителей Пскова и соседних городов официальный дилер Джетур Автотим предоставляет непревзойденные возможности для выбора и покупки автомобилей этой марки.

Гибкие условия покупки

При покупке автомобиля Jetour у официального дилера вы можете воспользоваться различными способами оплаты, включая услугу трейд-ин, рассрочку и кредит. Это делает процесс приобретения автомобиля еще более удобным и доступным.

«АвтоТим» расположен в Пскове на улице Леона Поземского, 111 и в Великих Луках на проспекте Гагарина, 82Б.

Для получения дополнительной информации можно позвонить по номеру: +7 (8112)441111.

Реклама ООО «АвтоТим Псков». Erid: 2SDnjdkbTg4

Теги: #великие луки #псков #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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