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Рост цен на автозапчасти в Петербурге достиг 15%

Стоимость автозапчастей на оптовом рынке Петербурга с начала года в среднем увеличилась до 15%, следует из данных сети «ЕвроАвто». При этом, по словам исполнительного директора сети и члена правления Союза автосервисов России Ильи Плисова, на фоне изменения курсов валют такую динамику можно считать падением. Как поясняет эксперт, большую часть запчастей продолжают поставлять из-за рубежа, поэтому цены напрямую зависят от курса валют.

«Традиционно большая часть запчастей импортируется, так что стоимость запчастей в основном следует за курсом валют. На фоне изменения курса то, что происходит с запчастями — это практически падение цен», — считает эксперт. По его данным, наиболее сильный рост цен произошел на аккумуляторы — за год их стоимость увеличилась в среднем на 20%. Кроме того, более чем на 10% возросли цены на лобовые стекла, стартеры, амортизаторы подвески, рулевые рейки и глушители. В среднем на 8% подорожали моторные масла, радиаторы охлаждения двигателя и щетки стеклоочистителя. Немногим меньше — на 6% — увеличилась цена тормозных дисков. Свечи зажигания, фильтры, приводные ремни и фары, как следует из отчета сети, практически не изменились в цене.

При этом по отдельным брендам рост цен достигает 50%. Как сообщили РБК Петербург в пресс-службе сети дилерских центров «Прагматика», стоимость запчастей бренда KIA за год выросла на 40-50%, в зависимости от наименования. Запчасти для Lada подорожали на 5-25%. По данным пресс-службы, влияние на динамику оказывают логистика, дефицит оригинальных запчастей, а также рост курса доллара и евро по отношению к рублю, пишет РБК.

«В ближайшие месяцы на ценообразование будет влиять курс рубля — если он будет слабеть, то пропорционально этой динамике могут вырасти цены на запчасти», — прогнозируют в дилерском центре.