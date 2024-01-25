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Требования для ввоза электромобилей из Китая ужесточат в России

Согласно новым правилам, все электромобили и гибриды из Китая должны будут проходить сертификацию по техническому регламенту «О безопасности колёсных транспортных средств». До вступления в силу новых правил для данных видов автомобилей действовал упрощённый порядок.

В Минпромторге уточняют, что теперь по упрощённым правилам разрешат оформлять только автомобили, которые идут в Российскую Федерацию по параллельному импорту.

Как отмечают СМИ, многие эксперты полагают, что правила сертификации машин из Китая не позволят ввозить и продавать машины в РФ без русификации, как это часто бывает в настоящее время, пишет RuNews24.

«Вне всякого сомнения, постановление правительства РФ от 31 января 2024 года №76 скорректирует рынок электромобилей и последовательных гибридов. Неофициальным дистрибьюторам станет сложно поставлять гибриды и электрокары в Россию, поскольку у этих компаний нет ресурсов для оформления ОТТС. И дело даже не в стоимости оформления, которая составляет около 10 миллионов рублей при возможности перезачета европейских сертификатов, а в длительности процедуры, которая может занимать несколько месяцев», — прокомментировал новость обозреватель автомобильного портала «Дром» Сергей Арбузов.

Эксперт добавил, что для неофициальных поставщиков отмена упрощённого порядка ввоза может стать существенным препятствием, однако в целом рынок должен среагировать быстро.

«Я уверен, что появятся официальные эксклюзивные дистрибьюторы марок Zeekr, Avatr и прочих. Таким образом, рынок вновь войдёт в цивилизованное русло», — полагает он.