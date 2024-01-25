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Новый рекорд продаж автомобилей зафиксировали в России

В России зафиксирован новый рекорд еженедельных продаж автомобилей. Согласно данным агентства «Автостат», за 12-ю неделю, с 18 по 24 марта, россияне купили 35 227 новых легковых автомобилей, что является наилучшим показателем с начала 2024 года.

Лидерами продаж остаются дилеры Lada (9 613) и Haval (3 667). Тройку лидеров закрывает Geely – 3498 машин. У Chery продано 3077 автомобилей, а у Changan - 2234.

Также в списке топ-10 присутствуют премиальные марки Exeed и Omoda, принадлежащие Chery, а также LiXiang от Li Auto и «Москвич». «Москвич» вернулся в топ-10 на предыдущей неделе, поднявшись на одну позицию вверх, вероятно, из-за крупных скидок у дилеров. На последнем месте оказался Belgee - бренд, производящий дорестайлинговый Geely Coolray на белорусском заводе, пишет RuNews24.

Toyota, которая официально не продает автомобили в России уже два года, также вылетела из топ-10, потеряв несколько позиций и опустившись на 13-е место.