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Раритетный «Москвич» нашли на дне Невы

Ретроавтомобиль 60-х годов прошлого века, затонувший в Неве в центре Санкт-Петербурга, обнаружили военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В ходе обследования акватории и гидротехнических сооружений Невы на наличие взрывоопасных предметов возле причала "Медный всадник" водолазы Росгвардии разыскали на глубине около 6 метров покрытый илом и обрастаниями предположительно "Москвич – 403", выпускавшийся с 1962 по 1965 годы. Росгвардейцы изучили находку и пришли к выводу, что кузов автомобиля опасности для судоходства и гидротехнических сооружений не представляет», - говорится в сообщении.

В ходе постоянной работы по обследованию акватории Невы водолазы Северо-Западного округа Росгвардии обнаруживают и извлекают неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны