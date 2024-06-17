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13 необычных ретроавтомобилей приняли участие в «Кубке классик Псков-2024»

13 ретроавтомобилей - 9 экипажей и 4 выставочных экспоната - приняли участие в первом ретроралли «Кубок классик Псков-2024». Среди них были и такие редкие экземпляры, как Москвич-407 1960 года выпуска и «леворукий» БМВ 7-й серии, принадлежавший посольству России в Японии. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Все автомобили на ходу и в отличном состоянии. Экипажи смогли это продемонстрировать, пройдя на своих авто 25-километровый участок ралли по улицам Пскова.

Особенность этой гонки заключалась в том, что маршрут не был неизвестен заранее: пилоты ориентировались по дорожной карте с условными обозначениями. По сути, это было спортивное ориентирование на автомобиле.

«Благодарю организаторов за увлекательное мероприятие для нашего города!» - добавил глава города.