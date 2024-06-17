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Автозавод в Ижевске выпустил 30-тысячный Lada Largus

На автозаводе «Лада Ижевск», входящем в группу «АвтоВАЗ», выпущен 30-тысячный товарный автомобиль семейства Lada Largus. Как сообщает «АвтоВАЗ», юбилейным стал пятиместный пассажирский автомобиль белого цвета в комплектации Classic Plus, оснащенный 1,6-литровым 16-клапанным двигателем и механической коробкой передач.

Фото: «АвтоВАЗ»

Серийное производство автомобилей Lada Largus в Ижевске стартовало 15 мая 2024 года.

Lada Largus – один из самых востребованных автомобилей на рынке в России. На протяжении ряда лет он был самым продаваемым универсалом в стране. По итогам ноября 2024 года продажи автомобилей семейства (8 246 единиц) поставили рекорд – наибольший месячный объем с момента дебюта первого поколения Largus в 2012 году.

Добавим, ранее производство Lada Largus велось на производстве в Тольятти.