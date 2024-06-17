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АвтоВАЗ возобновил выпуск семиместных универсалов Largus и версий Largus Cross

Производство семиместного универсала Lada Largus и автомобилей Lada Largus Cross возобновилось на ижевском заводе «АвтоВАЗа», сообщила пресс-служба концерна.

Одновременно с перезапуском этих автомобилей расширен опционный состав семейства. Все Largus теперь доступны в комплектации Comfort. Дополнительно к опциям, которые есть в версии Classic, эта комплектация включает регулировку водительского сиденья по высоте, трехуровневый подогрев передних сидений, электрообогрев и регулировку боковых зеркал, молдинги боковых дверей, и на пассажирских версиях - карман в спинке переднего сиденья и складывающийся второй ряд сидений. В пятиместной версии предусмотрена натяжная полка багажника, пишет «Интерфакс».

Выпуск Lada Largus после санкционной приостановки был перенесен из Тольятти в Ижевск, где возобновился в мае текущего года с запуском пятиместных универсалов и коммерческих фургонов. Теперь, как отмечает «АвтоВАЗ» (MOEX: AVAZ), семейство Largus полностью вернулось на конвейер концерна.

Lada Largus - единственное модельное семейство в портфеле «АвтоВАЗа», продажи которого не просели в помесячном выражении к концу текущего года: в ноябре, как сообщала компания, было реализовано 6,379 тыс. пассажирских универсалов (рост в 2,4 раза м/м) и 1,867 тыс. фургонов (рост более чем в 2 раза м/м). Остальные семейства Lada показали снижение к октябрю на 10-25%.

Всего по итогам 11 месяцев 2024 года «АвтоВАЗ» реализовал в РФ 417,437 тыс. Lada (+30,6%).