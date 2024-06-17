←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Автомобили 17.06.2024 09:150 Условия перепродажи ввезенных автомобилей могут ужесточить в России 08.01.2025 11:280 Названы самые популярные у россиян подержанные автомобили 04.01.2025 14:330 Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2024 году вырос почти в 1,5 раза 28.12.2024 09:150 За год эксплуатации автомобили из Китая потеряли в цене почти половину 24.12.2024 13:450 Новогоднее чудо для псковской семьи: в Автосалоне 1 на Труда разыграли автомобиль Chery 13.12.2024 17:112 АвтоВАЗ возобновил выпуск семиместных универсалов Largus и версий Largus Cross
 
 
 
 
 
АвтоМир / Автомобили

Названы самые популярные у россиян подержанные автомобили

08.01.2025 11:28|ПсковКомментариев: 0

В России по итогам 2024 года самой популярной моделью авто на вторичном рынке стала Lada 2190 Granta. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

«Лидером вторичного авторынка среди моделей стала Lada 2190 Granta, показавшая 12-процентный прирост перерегистраций с 133,8 до 150 тыс. единиц Также в топ-5 самых востребованных моделей рынка авто с пробегом в 2024 году вошли еще две Lada — Lada 2107 (144 тыс. авто, +4%) и Lada 2114 (125 тыс. авто, -6%)», — говорится в сообщении портала.

Звание самой продаваемой иномарки с пробегом в 2024 году досталось модели Kia Rio, перерегистрации которой выросли на 6% по сравнению с 2023 годом (с 136,757 до 145,155 авто).

По данным Минпромторга, в России за 2024 год продано более 1,8 млн автомобилей (легковых, грузовиков и автобусов), что на 39% больше, чем в 2023 году.

За год в России было продано 1,55 млн легковых автомобилей, рост в этом сегменте составил 47% по сравнению с 2023 годом. Продажи легкого коммерческого транспорта составили 140,29 тыс. машин, что на 34% больше, чем в 2023 году. В сегменте грузовиков наблюдается спад: реализовано 121,56 тыс. машин, что на 13% меньше, чем в 2023-м. Продажи автобусов выросли на 13% год к году, до 20,57 тыс. единиц. В 2023 году в России было продано 1,32 млн новых автомобилей, передает «Газета.ру».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 1966 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
08.01.2025, 11:280 Названы самые популярные у россиян подержанные автомобили 07.01.2025, 19:160 Пробка образовалась на выезде с улицы Карла Маркса в Пскове из-за ДТП 07.01.2025, 17:090 Пассажирка Renault госпитализирована в результате ДТП в Пскове на Октябрьском проспекте. ВИДЕО 07.01.2025, 16:160 ДТП произошло на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Вокзальной в Пскове
06.01.2025, 18:100 «ГорДозор»: Планы ремонта дорог на 2025 год. ВИДЕО 06.01.2025, 16:100 Правительство выделит субсидию для сохранения загрузки предприятий РЖД 06.01.2025, 15:400 В Пскове автомобиль опрокинулся на крышу, пострадала водитель. ФОТО 06.01.2025, 15:103 Водителей могут начать штрафовать за еду и напитки за рулем
06.01.2025, 10:400 За неделю в Псковской области был задержан 51 нетрезвый водитель 05.01.2025, 19:100 На трассе «Псков» фура угодила в кювет и перекрыла «кормой» часть федеральной трассы. ФОТО 05.01.2025, 10:001 Авария у Нового Изборска произошла сегодня ночью. ФОТО 04.01.2025, 18:501 Россиянам рассказали, когда нужно менять автомобиль
04.01.2025, 14:330 Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2024 году вырос почти в 1,5 раза 04.01.2025, 12:570 Несколько автомобилей вылетели в кювет на трассе Р-23 в Псковской области 03.01.2025, 20:100 Авария с фурой перекрыла движение на трассе «Псков» у Никольского 03.01.2025, 13:250 Автомобиль Opel сгорел в Великих Луках
03.01.2025, 12:100 Пассажирка травмирована в результате выезда неизвестного водителя на встречную полосу в Пскове 02.01.2025, 16:500 Фотофакт: неопределившийся светофор у торгового центра «Империал» в Пскове 02.01.2025, 15:421 Ночное столкновение на «четырех углах» попало на видео в Пскове 01.01.2025, 20:000 Фотофакт: Машина улетела в кювет в Борисовичах Псковского района
01.01.2025, 19:300 Движение автобуса №53 возобновится в Пскове 01.01.2025, 18:300 Водительские права со сроком действия до 2025 года продлят автоматически 01.01.2025, 12:300 Специалисты «СитиИнвестГрупп» чистили дороги в новогоднюю ночь 31.12.2024, 19:400 Юрист рассказал, кому нужно срочно заменить водительские права в 2025 году
31.12.2024, 16:550 Фотофакт: Автомобиль Деда Мороза был замечен на парковке ТРЦ в Пскове 31.12.2024, 14:200 Антигололедную обработку дорог провели сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 31.12.2024, 13:060 «Тройной тулуп» со столкновением на перекрестке Рижского и Юбилейной попал на видео 30.12.2024, 16:340 ДТП затрудняет движение у рынка «Нива» в Пскове
30.12.2024, 15:015 В Пскове на круговом перекрестке подбили автобус с пассажирами. ВИДЕО 30.12.2024, 14:130 Рабочее движение открыли на улице Германа в Пскове 30.12.2024, 09:480 Великолукских автомобилистов просят не преграждать подъезд к контейнерным площадкам 29.12.2024, 19:112 Два человека пострадали в тройном столкновении автомобилей в Пскове
28.12.2024, 18:105 Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной ожидается в 2025 году 28.12.2024, 17:000 Псковская ГАИ изменит график работы в новогодние праздники 28.12.2024, 16:210 Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 28.12.2024, 14:500 Момент массового ДТП на Рижском проспекте в Пскове попал на видео
28.12.2024, 14:190 Четыре машины повреждены на Рижском проспекте в Пскове из-за попытки объехать поток 28.12.2024, 14:160 Жителя Новосокольнического района лишили автомобиля за вождение в пьяном виде 28.12.2024, 12:140 На трассе «Псков» открыли расширенный участок от Большой Ящеры до Мшинской 28.12.2024, 10:100 Автомобиль «Ока» горел на улице Инженерной в Пскове
28.12.2024, 09:150 За год эксплуатации автомобили из Китая потеряли в цене почти половину 27.12.2024, 19:360 Автомобиль горит у торгового центра «Империал» в Пскове. ВИДЕО 27.12.2024, 16:470 Ограничение движения продлили на Плехановском посаде в Пскове 27.12.2024, 14:020 Светофор отключили на перекрестке улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове
27.12.2024, 12:110 Опубликовано расписание движения автобусов в Пскове на новогодние праздники  27.12.2024, 11:540 Новый пешеходный светофор планируют поставить в Пскове 27.12.2024, 10:380 В Пскове и Великих Луках установили бесплатный проезд для жителей Курской области 27.12.2024, 08:205 Очередность работы секций светофора изменилась на площади Ленина в Пскове
26.12.2024, 21:400 Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали псковичам безопасных дорог 26.12.2024, 18:230 Водители за рулем машин Audi разъезжали в нетрезвом виде по псковским дорогам 26.12.2024, 15:310 В Пскове уберут «лишние» парковочные места на улице Пушкина 26.12.2024, 15:140 В Пскове на улице Коммунальной сбит пожилой пешеход
26.12.2024, 15:050 Авария затрудняет движение на площади Ленина в Пскове 26.12.2024, 14:120 Стружанин ездил без прав и лишился автомобиля Volkswagen 26.12.2024, 13:270 В Великих Луках до лета продлили прекращение движения по мосту через реку Лазавица 26.12.2024, 13:200 ГАИ направила предписание по устройству освещения на улице Николая Васильева в Пскове
26.12.2024, 13:150 На трех крупных перекрестках Пскова отключат светофоры. ГРАФИК 26.12.2024, 12:410 Светофор не работает на перекрестке улиц Юбилейной и Народной в Пскове 26.12.2024, 10:590 Volkswagen горел в плюсской деревне Петрилово 25.12.2024, 19:000 Парк коммунальной техники Великих Лук пополнился экскаватором
25.12.2024, 16:550 Участок улицы Плехановский посад в Пскове закроют для движения из-за аварийных работ 25.12.2024, 16:024 Водитель Kia воплотил новый вариант поворота налево на перекрестке Рижского проспекта и Юбилейной. ВИДЕО 25.12.2024, 14:570 Пскович лишился свободы за пьяную езду по улице Льва Толстого 25.12.2024, 13:580 Цена ОСАГО в 2025 году вырастет в среднем на 9%
25.12.2024, 12:471 Светофор отключали на крупном перекрестке в Пскове из-за устройства АСУДД 25.12.2024, 10:380 Светофор не работает на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове 25.12.2024, 09:520 Легковой автомобиль почти смог протиснуться в одну полосу с грузовиком на Рижском проспекте. ВИДЕО 25.12.2024, 08:400 Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 25 декабря
24.12.2024, 21:500 ООО «Дорстройсервис» выполнит ремонт улицы Генерала Маргелова в Пскове 24.12.2024, 21:410 Водитель Skoda при начале движения врезалась в Nissan в Пскове. ФОТО 24.12.2024, 18:230 Псковская область берет в аренду 48 комплексов фотовидеофиксации 24.12.2024, 17:450 Капитальный ремонт моста через реку Черная в Плюсском округе завершили с опережением срока
24.12.2024, 16:361 В 2025 году в Пскове отремонтируют 2,3 км улицы Генерала Маргелова 24.12.2024, 16:212 Порядка 350 млн рублей поступило в бюджет Псковской области от штрафов за нарушение ПДД 24.12.2024, 13:450 Новогоднее чудо для псковской семьи: в Автосалоне 1 на Труда разыграли автомобиль Chery 24.12.2024, 08:000 Четыре года тюрьмы грозит жителю Пыталово за повторное пьяное вождение
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.