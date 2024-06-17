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Продажи новых автомобилей в РФ могут упасть на 20% по итогам года

Продажи новых легковых автомобилей по итогам 2025 года могут снизиться на 20% относительно предыдущего года и составить 1,25 млн машин. Об этом 13 мая директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал на Московском международном форуме автомобилестроения IMAF в ходе выставки MIMS 2025 в Москве.

«Кредиты так и будут дорогими, ставки банков — высокими. «Ждуны» с рынка, наверное, никуда не денутся. Достаточно много людей живут в парадигме «только не Китай» — парк автомобилей на 95% состоит из некитайских автомобилей. Каждый 20-й россиянин пересел на «китайца», но очень многие не хотят на него пересаживаться. Если текущая динамика рынка сохранится до конца года, мы увидим падение минимум на 20%», — сказал Целиков.

Для того чтобы сработал оптимистичный прогноз, который предполагает итоговые продажи за год на уровне 1,4 млн автомобилей (–10% относительно 2024 года), в экономике должны произойти серьезные изменения, указал он. Представители банков предполагают, что ключевая ставка ЦБ сохранится на уровне 21%, в конце года ожидается ее снижение до 19–20%, пишет «Известий».

«В мае мы ожидаем небольшое падение относительно апреля. Продажи в районе 80–85 тыс. автомобилей будут хорошим результатом. В июне рынок составит 90–100 тыс. единиц. Во втором полугодии ожидаю небольшого восстановления рынка. Факторов существенного роста пока не вижу. Для того чтобы выйти на озвученный нами ранее базовый прогноз — это −15% к прошлому году, 1,325 млн проданных машин, — в среднем продажи должны составлять 120–130 тыс. легковых автомобилей ежемесячно даже с учетом мая и июня», — подчеркнул Целиков.