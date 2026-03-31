Стало известно, что в столкновении на Рижском проспекте в Пскове во время поворота налево никто не пострадал.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 30 марта в 11.50 на Рижском проспекте у дома 92.

Водитель автомашины «Лада Веста», мужчина 1962 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу автомашине «Форд Фокус» под управлением мужчины 1999 года рождения, который двигался со встречного направления прямо.

Пострадавших в результате столкновения нет.

Напомним, аналогичное дорожно-транспортное происшествие произошло 14 марта в 17.50 у дома №92 по Рижскому проспекту. В результате столкновения «Ситроен» укатился на зеленую зону после ДТП в Пскове.

Власти Пскова рассматривают возможные варианты изменения схемы движения на перекрестке, в том числе для снижения возможности аварий при выполнении левых поворотов.