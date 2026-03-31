В Новоржевском округе приступили к грейдированию дорог после долгой зимы

Работы по грейдированию дорог и улиц начались в Новоржевском муниципальном округе после долгой зимы. Об этом сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице «ВКонтакте».

«После долгой зимы дорожное полотно, особенно на грунтовых и проселочных участках, неизбежно пострадало от перепадов температур, обильного снеготаяния и повышенной влажности. Работы проводятся в рамках заключенных контрактов на содержание и текущее обслуживание дорожной сети на территории Новоржевского муниципального округа», - пояснила Любовь Трифонова.

По ее словам, грейдирование позволит восстановить поперечный профиль проезжей части, что необходимо для эффективного отвода талых и дождевых вод. Помимо этого, специалисты устранят колеи и глубокие ямы, образовавшиеся в результате циклов замерзания и оттаивания, а также сформируют необходимые откосы и обочины.

«Уверена, что совместными усилиями мы сможем привести дороги в нормативное состояние уже в ближайшие недели», - заверила глава муниципалитета.

Напомним, в Псковском округе грейдирование дорог выполнено на 50%