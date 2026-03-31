Пскович оштрафован за оскорбление сотрудника ДПС

40-летнего жителя города Пскова обвиняют в публичном оскорблении представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В суде установлено, что вечером 8 сентября 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие с припаркованным автомобилем во дворе дома по месту жительства. В связи с этим были вызваны сотрудники ДПС УМВД России по Пскову.

После подтверждения факта нахождения подсудимого в состоянии опьянения инспектор ДПС принял решение об эвакуации автомобиля нарушителя на специализированную стоянку, однако подсудимый, не желая, чтобы его автомобиль эвакуировали, стал вести себя агрессивно, провоцируя конфликт с инспекторами ДПС, после чего публично, в присутствии иных гражданских лиц высказал в адрес инспекторов многочисленные слова и словосочетания в неприличной и грубой нецензурной форме.

Подсудимый признал в полном объеме вину в содеянном, в судебном заседании заявил о раскаянии, извинился перед потерпевшими.

Несмотря на раскаяние, нарушитель теперь имеет судимость за совершенное преступление и наказание в виде штрафа.