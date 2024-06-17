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Двум псковским семьям погибших участников СВО вручили авто в рамках программы «Мы помним»

Двум псковским семьям погибших участников СВО вручены ключи от новых автомобилей. Торжественная церемония состоялась в Москве в рамках Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии, посвященного памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд «Защитники Отечества»

«Семьям, воспитавшим мужественных сынов Отечества, которые с честью выполнили долг перед Родиной, — огромная благодарность и низкий поклон. Именно к ним были обращены слова поддержки, прозвучавшие со сцены. Страна помнит своих героев, а фонд оказывает всю необходимую помощь и окружает заботой их близких», — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Ключи от автомобилей получили Альфия Даутова — вдова гвардии подполковника Руслана Даутова, награжденного медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, орденом Мужества, и Анна Мирошникова — вдова старшего сержанта Юрия Мирошникова, награжденного орденом Мужества. Всего в рамках благотворительной части мероприятия 50 семей военнослужащих, погибших на СВО, получили ключи от новых легковых машин.

Анна Мирошникова отметила, что чувствует внимание к своей семье. «От поездки в Москву остались только самые положительные эмоции. Это огромная помощь для нашей семьи, ведь у меня трое детей, которых нужно возить в секции, и мама пожилого возраста. Машина существенно улучшит нашу жизнь. Сначала даже не верилось, что у нас появится собственный автомобиль», — рассказала Анна Мирошникова.

Альфия Даутова тоже согласилась, что такая поддержка для ее семьи очень важна. «Личного транспорта у нас раньше не было, поэтому теперь мне будет гораздо проще возить детей на занятия», — добавила она.

Турнир организован фондом «Защитники Отечества» и Национальным союзом ветеранов дзюдо при поддержке департамента спорта Москвы. Мероприятие объединило сборные МВД, министерства обороны Российской Федерации, МЧС России, Росгвардии, ФСИН России, а также команды силовых структур из стран ближнего зарубежья.