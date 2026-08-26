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«Псковавтодор» заказал поставку десяти комплектов дорожных муляжей в виде детей

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«Псковавтодор» заказал поставку технических средств организации дорожного движения - десяти муляжей «дети», сообщается в канале «Псков. За рулем» в Мах.

Фото: «Псков. За рулем» / Мах

Муляж изготовлен из композитного материала толщиной не менее 6 мм. Изображение наносится двусторонней ультрафиолетовой печатью. Высота не менее 1300 мм. В комплекте идут закладные детали и крепёж для установки. К «детям» прилагается установочный штырь.

Муляжи обошлись «Псковавтодору» в 320 тысяч рублей. Подрядчик должен предоставить «паспорт качества» на муляжи.

Отмечается, что опыт использования муляжей для замедления транспорта в псковской городской агломерации уже есть. Пара школьников была установлена возле приподнятого пешеходного перехода в Портянниково. В холодное время года их «утепляли» с помощью шали и зимней шапки.

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