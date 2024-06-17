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Россиянам дали советы по подготовке эксплуатации авто в жару

Высокая температура воздуха в летний период обязывает автомобилистов России тщательно следить за техническим состоянием автомобиля. Как подготовить транспортное средство к эксплуатации условиях высоких температур рассказал руководитель отдела автотранспорта «Альфа-Лизинга» Андрей Кочнев.

Перед началом лета необходимо провести диагностику системы охлаждения, проверить уровень охлаждающей жидкости и состояние радиатора. Это поможет избежать перегрева двигателя. Также стоит проверить работу кондиционера и заменить фильтры.

Кроме того, немаловажно не забывать о шинах: замена зимних покрышек на летние и контроль давления помогут предотвратить преждевременный износ. В начале сезона рекомендуется заменить тормозную жидкость и моторное масло для поддержания оптимальной работы автомобиля.

«Под влиянием солнечных лучей лакокрасочное покрытие быстро стареет, теряя блеск и прочность. Поэтому желательно покрывать кузов защитными средствами, такими как полимерные составы или жидкая керамика», — отметил эксперт.

Кочнев отметил, что не менее важно проверять аккумулятор, чтобы избежать его перегрева и отказа в жару. Также перед дальними поездками стоит убедиться в исправности всех ламп освещения и корректной настройке фар для безопасности на дороге, пишут «Известия».

«В прошлом году россияне совершили более 25 млн путешествий на автомобилях, думаю, в текущем году показатель вырастет в несколько раз. Чтобы все поездки в летний сезон были безопасны, не пренебрегайте проверкой всех комплектующих авто, включая щетки стеклоочистителей, которые в прямом смысле могут спасти жизнь в непогоду», — заключил собеседник.