Четырем ветеранам СВО в Пскове передали автомобили с ручным управлением

Торжественное вручение четырех новых автомобилей ветеранам специальной военной операции состоялось ​24 октября в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.​ Мероприятие прошло в филиале государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области. Четыре участника СВО, ветераны боевых действий из Пскова, Островского и Печорского районов, получили адаптированный транспорт с ручным управлением.

На церемонии присутствовали почетные гости, включая губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежду Васильеву.

Председатель государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Анна Цивилева обратилась к собравшимся в формате видеосвязи и подчеркнула важность таких событий для интеграции ветеранов в активную жизнь, отметив, что адаптированная техника повышает их мобильность и способствует полноценной реабилитации.

Автомобили моделей SWM G01F (два) и SWM G01 (два), каждый стоимостью свыше 2 млн рублей, были приобретены и безвозмездно переданы ветеранам за счет средств фонда. Социальные координаторы филиала также помогли в ускоренной регистрации транспортных средств в ГИБДД.

Инициатива выдачи таких автомобилей ветеранам с ампутациями нижних конечностей или полным параличом нижних конечностей, предложенная Анной Цивилевой, получила поддержку президента России Владимира Путина, и с июня 2024 года фонд активно реализует эту программу по всей стране. В Псковской области это уже третье подобное вручение автомобилей.

В частности, автомобиль сегодня предоставили Дмитрию Припихайло. Младший лейтенант, кавалер ордена Мужества и медали Жукова в 2023 году получил отморожение обеих стоп, что привело к ампутации обеих нижних конечностей на уровне средней трети голени. Он активно занимается волейболом сидя и участвовал в фестивалях адаптивных видов спорта.

А гвардии майор, дважды кавалер ордена Мужества Сергей Маковень в 2023 году получил минно-взрывное ранение, приведшее к полному параличу нижних конечностей. Он увлекается жимом штанги лежа и адаптивным боксом. Сергей Маковень получал от фонда помощь в получении выплаты в 1 млн рублей и консультации по тренажерам для реабилитации.

«Впечатления от автомобиля самые лучшие, незаметно прошло время ожидания, так как помогли кураторы от фонда. Я прибыл сюда с отличным настроением со своей супругой. Эмоции только положительные, все только улыбаются.

Планирую первую поездку на автомобиле сегодня в спортзал, далее, после реабилитации, поеду в Москву» — рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН гвардии старший сержант, пенсионер, обладатель медалей «За службу на Кавказе» и «За храбрость» II степени Виктор Свободин. В 2024 году он получил комбинированное ранение нижних конечностей, повлекшее парную ампутацию.