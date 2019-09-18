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В связи с выполнением дорожных работ пропускная способность путепровода на автодороге Р-23 в Псковском районе ограничена

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» напоминает о том, что на путепроводе, расположенном над железной дорогой на км 285+367 федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Псковском районе, ограничена пропускная способность в связи с выполнением планово-предупредительных работ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в рамках заключенного государственного контракта на искусственном сооружении выполняется ремонт деформационных швов и замена перильного ограждения. На период ремонта деформационных швов на путепроводе вводится реверсивное движение со светофорным регулированием. Все работы производятся в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Генеральная подрядная организация: ООО «СтройМостРегион».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» призывает автовладельцев быть особенно внимательными при проезде данного участка и строго соблюдать требования временных дорожных знаков. Работы на объекте планируется завершить к 15 октября. Сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.