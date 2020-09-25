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На трассе Р-23 в Псковской области отремонтировали три моста

28.09.2020 14:05|ПсковКомментариев: 0

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ввело в эксплуатацию три отремонтированных моста на федеральной дороге Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь в Невельском, Опочецком и Пустошкинском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Подрядная организация выполнила работы по приведению мостов через ручей Синий (на 514-м км) и реку Великая (на 400-м и 455-м км) общей протяженностью 143,95 м в нормативное состояние. На объектах отфрезеровано старое асфальтобетонное покрытие и разобраны конструктивные элементы,  отремонтированы шкафные стенки, устроены переходные плиты и лежни, отремонтированы подферменники и заменены резиновые опорные части, восстановлены железобетонные поверхности пролетных строений. На мостовом полотне устроен защитный слой из бетона и слой гидроизоляции, установлено 673,1 п. м перильного и барьерного ограждений, на мостах, пешеходных тротуарах и подходах уложено двухслойное асфальтобетонное покрытие общей площадью 3461 кв. м, нанесена горизонтальная дорожная разметка. В ходе ремонта у моста через Великую на 455-м км устроена смотровая площадка.

Для обеспечения устойчивости земляного полотна на подходах к мосту через ручей Синий специалисты выполнили устройство 116 свай, которые в дальнейшем были объединены монолитной плитой. Упор конуса сделан из металлического шпунтового ограждения. Также на этом искусственном сооружении впервые на территории Псковской области применена однокомпонентная полиуретановая гидроизоляция.

Отвод воды с поверхности автомобильной дороги обеспечен через систему водоотвода с установленным локальным очистным сооружением. Это позволяет обеспечить высокую степень очистки воды, сбрасываемой на прилегающую территорию в водоохранной зоне.

Напомним, до конца 2020 года в Псковской области планируется завершить капитальный ремонт участков с 211-го по 245-й и с 428-го по 448-й километр трассы Р-23, а в следующем году – с 448-го по 468-й.

Теги: #мосты #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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