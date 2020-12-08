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В Пскове восстановлено поврежденное пешеходное ограждение на проспекте Энтузиастов

В Пскове восстановлено сбитое пешеходное ограждение на проспекте Энтузиастов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «СитиИнвестГрупп», работы выполнены в рамках муниципального контракта по содержанию улиц на Запсковье.

Демонтированы остатки поврежденных секций. Установлены 7 секций ограждения на стороне парка.

Там, где городские власти планируют обустройство нового остановочного комплекса, две секции убраны.

Напомним, 6 декабря в 2.50 возле дома №11 на проспекте Энтузиастов нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением. Автомобиль наехал на бордюрный камень и дорожное ограждение, перевернулся. Водитель 2000 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. В отношении молодого человека, который никогда не имел водительского удостоверения, составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.