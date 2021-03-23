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ГИБДД отказали в установке нового светофора на улице Карла Маркса в Пскове

Госавтоинспекция Пскова предложила установить светофор на перекрестке улиц Гоголя и Карла Маркса. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с такой инициативой выступил представитель ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Кириллов 23 марта на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Ведомство предложило первоочередные мероприятия и на «перспективу». В первую очередь, предлагались спил дерева на углу дома №27 по улице Гоголя, расположенного в зоне треугольнике видимости «транспорт – транспорт» и ограничивающего видимость при выезде с улицы Гоголя на улицу Карла Маркса, и запрет остановки транспортных средств у края нечетной стороны проезжей части улицы Карла Маркса - от дома №31 до улицы Гоголя. Эти предложения уже реализованы.

В перспективе предлагалось рассмотреть возможность установки светофора на пересечении указанных улиц.

Однако заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий заявил о нецелесообразности предложения. По его словам, он бы еще понял предложение по соседнему перекрестку улиц Карла Маркса и Некрасова.

Его поддержало большинство членов комиссии.