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Фотофакт: В Пскове разрушили мост через Милевку

В Пскове демонтирован мост через реку Милевку. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы. Для демонтажа была привлечена спецтехника.

Добавим, мост через реку Милевку на улице Гремячей демонтирован в рамках капитального ремонта. Контракт на капремонт заключен с подрядной организацией ООО «СтройБалтПроект». В рамках ремонта была запланирована расчистка территории от деревьев и кустарника и демонтаж существующего моста. Новый мост будет стоять на двух опорах, пролетное строение будет выполнено из железобетонной плиты. Старое покрытие моста демонтируют и выполнят устройство земляного полотна. Обочины засеют травой. Подрядчик также выполнит стыковку с покрытием улицы Гремячей.



Помимо этого, предусмотрено устройство водоотвода, тротуаров, тактильной плитки, бордюрного камня, ограждения, нанесение разметки термопластиком.

Протяженность объекта составляет 91 метр. На ремонтные работы из областного бюджета выделено 28 млн рублей.