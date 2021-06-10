←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как не запустить автомобиль
Какой автомобиль надежнее?
Правила замены масла
Кто на чем экономит при обслуживании?
в МРЭО Живая очередь
Почему нужно менять резину сейчас?
Остановку? Да пусть переносят
Чем опасен дождь для авто
Кольцо с дровяником
Все ограничения движения
Узнаешь себя?
ещё АвтоМир / Дороги 10.06.2021 14:350 На дороге у монумента «Ледовое побоище» в выходные ограничат движение транспорта 12.06.2021 20:260 Фотофакт: В Пскове разрушили мост через Милевку 11.06.2021 18:171 Владимир Папорт прокомментировал «гуляющую» разметку на Инженерной 11.06.2021 17:400 Верхний слой асфальта на дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы уложили на 60% 11.06.2021 16:340 «Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом. ВИДЕО 11.06.2021 14:009 В Пскове планируют перенос остановок «Летний сад» на Октябрьском проспекте
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Фотофакт: В Пскове разрушили мост через Милевку

12.06.2021 20:26|ПсковКомментариев: 0

В Пскове демонтирован мост через реку Милевку. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы. Для демонтажа была привлечена спецтехника.

Добавим, мост через реку Милевку на улице Гремячей демонтирован в рамках капитального ремонта. Контракт на капремонт заключен с подрядной организацией ООО «СтройБалтПроект». В рамках ремонта была запланирована расчистка территории от деревьев и кустарника и демонтаж существующего моста. Новый мост будет стоять на двух опорах, пролетное строение будет выполнено из железобетонной плиты. Старое покрытие моста демонтируют и выполнят устройство земляного полотна. Обочины засеют травой. Подрядчик также выполнит стыковку с покрытием улицы Гремячей.

Помимо этого, предусмотрено устройство водоотвода, тротуаров, тактильной плитки, бордюрного камня, ограждения, нанесение разметки термопластиком.

Протяженность объекта составляет 91 метр. На ремонтные работы из областного бюджета выделено 28 млн рублей.

Теги: #капремонт #демонтаж #мост через Милевку
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 1559 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
12.06.2021, 20:260 Фотофакт: В Пскове разрушили мост через Милевку 12.06.2021, 16:470 «Семерка» сгорела в Родине. ФОТО и ВИДЕО 12.06.2021, 14:490 Пьяные водители-рецидивисты задержаны в Псковском и Плюсском районах 12.06.2021, 13:170 Пьяный хулиган повредил чужой автомобиль на улице Кузбасской дивизии в Пскове
12.06.2021, 06:040 С 12 июня меняется расписание дачных и пригородных автобусов в Пскове 11.06.2021, 18:171 Владимир Папорт прокомментировал «гуляющую» разметку на Инженерной 11.06.2021, 17:400 Верхний слой асфальта на дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы уложили на 60% 11.06.2021, 16:340 «Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом. ВИДЕО
11.06.2021, 15:300 Количество ДТП с пострадавшими в Пскове снизилось на 19% 11.06.2021, 14:360 Водитель пострадал в ДТП на дороге Великие Луки — Невель 11.06.2021, 14:009 В Пскове планируют перенос остановок «Летний сад» на Октябрьском проспекте 11.06.2021, 13:260 Сеть АЗС «Газпромнефть» разыгрывает 3 миллиона рублей
11.06.2021, 13:080 ГИБДД призывает псковичей отказаться от идеи проскочить переезд перед поездом 11.06.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом 11.06.2021, 12:220 К асфальтированию дублера Инженерной в Пскове приступят на следующей неделе 11.06.2021, 11:300 Опочанка взяла на себя вину пьяного мужа-водителя
11.06.2021, 10:550 Улицы Алтаева и Кошевого перекроют в Пскове 11.06.2021, 10:250 Фотофакт: Начинается ремонт улицы Ипподромной в Пскове 11.06.2021, 10:050 Велосипедист оказался в реанимации после ДТП в Великих Луках 11.06.2021, 09:450 Пьяный водитель «Мицубиси» врезался в забор в Большой Гоголевке. ФОТО
11.06.2021, 08:041 Автошколы в России переведут на новые программы 10.06.2021, 16:380 Реконструкция дороги в Великолукском районе началась с поиска взрывоопасных предметов 10.06.2021, 16:090 Девятилетнего мальчика доставили в больницу после ДТП в Печорах 10.06.2021, 15:400 Важность различных диагностик
10.06.2021, 15:260 Несмотря на трудности, движение по дороге на Самолву не прекращено — дорожный комитет 10.06.2021, 14:450 На улице Инженерной в Пскове ведется укладка асфальта 10.06.2021, 14:350 На дороге у монумента «Ледовое побоище» в выходные ограничат движение транспорта 10.06.2021, 14:174 Техосмотр автомобилей в России предложили сделать добровольным
10.06.2021, 12:3412 Власти Пскова объяснили причину затопления улицы Фабрициуса после дождя 10.06.2021, 11:210 Петербурженка пострадала в ДТП с трактором в Псковской области 10.06.2021, 10:265 Почему улица Фабрициуса в Пскове ушла под воду после летнего дождя, обсудят в гордуме 10.06.2021, 08:054 Для покупки полиса ОСАГО больше не потребуется диагностическая карта
09.06.2021, 20:550 В Пскове «Шкода» врезалась в стоящий на светофоре «Опель» 09.06.2021, 17:530 В центре Пскова не работает светофор 09.06.2021, 17:500 Дополнительные автобусы на псковские кладбища организуют в Троицу 09.06.2021, 17:220 «Лада» перевернулась после столкновения с «Дэу Нексией» в Гдове
09.06.2021, 16:170 Музей истории Ледового побоища в Псковской области прекратил работу из-за состояния дороги 09.06.2021, 16:031 Великолучанка просит облагородить «самый грустный» тротуар в городе 09.06.2021, 14:560 Режим работы общественного транспорта изменится в Пскове 12-14 июня 09.06.2021, 12:580 ДТП на мосту 50-летия Октября в Пскове мешает движению транспорта
09.06.2021, 12:120 Прокуратура требует устранить выбоины на дороге в Бежаницком районе 09.06.2021, 10:300 Асфальтовые работы на трассе Опочка - Красногородск – граница с Латвией подходят к концу 09.06.2021, 09:590 В Красногородске мальчик на велосипеде врезался в автомобиль. ФОТО 09.06.2021, 09:577 ГИБДД поддержала инициативу снижения скорости на улицах городов
09.06.2021, 09:160 Пассажир пострадал в ДТП из-за пьяного водителя в Великих Луках. ФОТО 09.06.2021, 08:330 Продолжаются работы по ремонту парковки у детского сада в Неелово-2 08.06.2021, 15:420 Капитальный ремонт обрушившегося моста идет в Себежском районе 08.06.2021, 11:450 Великолучанин оплатил 67 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля
08.06.2021, 10:280 Двух нетрезвых водителей ВАЗов остановили псковские сотрудники ГИБДД 08.06.2021, 10:060 На дороге в Дедовичском районе завершили укладку верхнего слоя покрытия 08.06.2021, 08:420 Участок дороги в Великих Луках временно закрыли для движения 07.06.2021, 21:330 Устройство верхнего слоя покрытия на улице Бастионной идет в Пскове
07.06.2021, 20:523 Фотофакт: Водители паркуются на велодорожке по улице Герцена 07.06.2021, 18:490 ГИБДД: В жаркую погоду водителям важно следить за самочувствием 07.06.2021, 17:280 Установлен водитель, сбивший пешехода на улице Декабристов в Пскове 07.06.2021, 17:050 ВАЗ и «Газель» столкнулись в Псковском районе
07.06.2021, 15:130 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Псковской области 07.06.2021, 15:000 Два человека погибли в результате ДТП в Псковской области 07.06.2021, 13:580 Пскович повторно попался за рулем в нетрезвом виде 07.06.2021, 12:410 Объявлен конкурс на продолжение строительства Северного обхода города Пскова
07.06.2021, 12:300 В Пскове устанавливается степень вреда здоровью пострадавшего в ДТП с фурой 07.06.2021, 11:151 Псковичка решила доехать до дома на чужом автомобиле и врезалась в строение 07.06.2021, 11:050 47 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю 07.06.2021, 10:380 Водитель «Рено» попал в реанимацию после столкновения с грузовиком в Пскове. ФОТО
07.06.2021, 10:200 В пушкиногорской деревне станет светлее благодаря нацпроекту 07.06.2021, 10:130 В Пскове сбит пешеход, ведется розыск водителя 06.06.2021, 19:071 В Пскове инвалид-колясочник попал под колеса «Мицубиси» 06.06.2021, 17:400 Движение транспорта ограничат на дорогах в четырех районах Псковской области
06.06.2021, 17:180 В МВД объяснили, когда инспекторы могут использовать автомобили граждан 06.06.2021, 16:430 Нетрезвого водителя ВАЗа остановили сотрудники ДПС в Усвятском районе 06.06.2021, 13:540 Сотрудникам ГИБДД могут установить правила видеозаписи нарушений 06.06.2021, 11:590 Автомобиль «Рено» врезался в фуру на трассе в Пскове
06.06.2021, 10:380 Борис Елкин ответил на обращение об изменении маршрута автобуса «Ваулино — Неелово» 06.06.2021, 09:420 МВД разработало правила скрытого надзора за нарушениями на дорогах 05.06.2021, 16:040 В Пскове из-за дорожных работ перекроют движение транспорта на площади Ленина 05.06.2021, 13:550 На трассе в Псковской области задержан пьяный водитель-рецидивист
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.