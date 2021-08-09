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Новый асфальт уложили на железнодорожных переездах в Псковской области

Асфальтовое покрытие заменили на двух железнодорожных переездах в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале ОАО «РЖД».

За истекший период года на 104 переездах Октябрьской магистрали прошли работы по укладке нового асфальта в зоне пересечения автодорог с железнодорожным полотном.

В псковском регионе покрытие обновили на станции «Березки» в Пскове и на станции «Плюсса». Кроме того, 12 переездов обновили в Санкт-Петербурге, 72 переезда – в Ленинградской области. Новый асфальт уложили на четырех переездах в Чудовском районе Новгородской области, на пяти переездах в Тверской области и на трех в Мурманской. В Республике Карелия ремонтные работы по замене асфальта провели на шести переездах. На восстановление покрытия на переездах израсходовали более 950 тонн асфальта.

Ремонт переездов проводится железнодорожниками в рамках мероприятий по обеспечению безопасности движения и предупреждению ДТП.