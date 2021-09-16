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Разливший масло на улице Юбилейной в Пскове водитель экскаватора не будет оштрафован

Разливший масло на улице Юбилейной в Пскове водитель экскаватора не будет оштрафован. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Сотрудники ГИБДД выезжали на место происшествия. Водитель экскаватора рассказал, что при движении по мосту 50-летия Октября заметил снижение мощности. Он заехал на улицу 128-й Стрелковой Дивизии, где остановился и обнаружил оторванный шланг.

Водитель дал объяснения. Штраф ему грозит, так как у него не было умысла. Кроме того, мужчина не пытался скрыться и сделал все возможное, чтобы предотвратить дальнейший разлив масла.

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В ГИБДД также прокомментировали информацию ООО «Ситиинвестгрупп» о столкновении легкового автомобиля и внедорожника на перекрестке улиц Юбилейной и Яна Райниса, в районе места разлива масла. Водители оформили данное происшествие по «европротоколу», без привлечения сотрудников ГИБДД.

Ранее сообщалось, что утром 17 сентября в Пскове на дороге оказалось около 400 литров гидравлического масла. Дорожная служба устраняет последствия разлива.