Псковичам напомнили о возможности пожаловаться на состояние дорог в соцсетях

ООО «СитиИнвестГрупп» напоминает жителям Пскова, что у организации появился инстаграм-аккаунт, где принимаются обращения граждан о состоянии улично-дорожной сети города.
«Мы принимаем жалобы на состояние улично-дорожной сети города и будем стараться оперативно реагировать на эти обращения. Надеемся, что совместными усилиями мы сделаем дороги Пскова комфортнее и безопаснее», - отметили в «СитиИнвестГрупп».
В частности, можно обращаться по поводу очистки знаков от снега и грязи, загрязнения дорог и тротуаров, гололедицы и снежных завалов. «По поводу всего, что препятствует безопасности дорожного движения», - заметили в организации.
Там также добавили, что компания следит только за дорогами и тротуарами, поскольку дворовые территории - зона ответственности управляющих организаций.
Напомним, в область содержания организации входят районы:
Инстаграм-аккаунт «СитиИнвестГрупп» доступен по ссылке.