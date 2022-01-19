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Псковичам напомнили о возможности пожаловаться на состояние дорог в соцсетях

ООО «СитиИнвестГрупп» напоминает жителям Пскова, что у организации появился инстаграм-аккаунт, где принимаются обращения граждан о состоянии улично-дорожной сети города.

«Мы принимаем жалобы на состояние улично-дорожной сети города и будем стараться оперативно реагировать на эти обращения. Надеемся, что совместными усилиями мы сделаем дороги Пскова комфортнее и безопаснее», - отметили в «СитиИнвестГрупп».

В частности, можно обращаться по поводу очистки знаков от снега и грязи, загрязнения дорог и тротуаров, гололедицы и снежных завалов. «По поводу всего, что препятствует безопасности дорожного движения», - заметили в организации.

Там также добавили, что компания следит только за дорогами и тротуарами, поскольку дворовые территории - зона ответственности управляющих организаций.

Напомним, в область содержания организации входят районы:

Завеличье,

Запсковье,

Любятово,

Овсище.

Инстаграм-аккаунт «СитиИнвестГрупп» доступен по ссылке.