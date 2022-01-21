АвтоМир / Дороги

Борис Елкин пообещал изучить предложение общественников о дорожном буфере

Глава администрации Пскова Борис Елкин пообещал повторно рассмотреть вопрос об установке дорожного буфера, приобретенного активистами «Убитых дорог Пскова».

Общественник Николай Мельков, представляющий организацию в городской комиссии по безопасности дорожного движения, на своей странице в Facebook 21 января разместил пост о световой конструкции на нерегулируемом переходе у дома 18 на улице Инженерной.

Смотрите также Световая конструкция на улице Инженерной вводит водителей в заблуждение - Борис Елкин

«Месяц как работает обновленный нерегулируемый пешеходный переход. Почему проще повесить "моргалки", которые только повышают траты из бюджета, чем установить освещение, обустроить треугольник видимости, установить островок безопасности, даже просто поставить светофор по ГОСТ 50597-2017, ГОСТ Р 52766-2007 и ГОСТ Р 52289-2019. А при ДТП опять будут виноваты водитель и пешеход?» - написал Николай Мельков.

В комментарии к посту глава администрации ответил на это обращение: «Ну вы же не пишете, что это было сделано бесплатно? Что это пилотный проект, за счет производителя».

«И я другого тоже не писал. Например, то, что мы еще в далеком 2020 году передали дорожный буфер в город. А из-за бюрократии и изменения требования ГОСТа его не поставили. Хотя буфер сделан по документу … ГОСТа. А тут конструкция не соответствует никаким требованиям. И даже нет документа правительства РФ о эксперименте в городе Пскове, но ее вы установили...» - прокомментировал Николай Мельков.

Борис Елкин написал, что «не в курсе» относительно передачи дорожного буфера, и «надо повторно рассмотреть данный вопрос».

Добавим, ранее комиссия по безопасности дорожного движения согласилась с предложением «Убитых дорог» об установке буфера на перекрестке улицы Юбилейной и Красноармейской Набережной.