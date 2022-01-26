«Островок безопасности» появился на пешеходном переходе у Кузнецкого моста в Пскове

«Островок безопасности» создали на пешеходном переходе у Кузнецкого моста в Пскове, у пересечения улиц Аллейной и Кузнецкой. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Владимир Папорт.
Фото здесь и далее: Дмитрий Иванов / телеграм-канал «Псковщина»
Он также напомнил, что на данном пешеходном переходе уже организована контурная подсветка «зебры».
По его словам, «островок безопасности» — первоочередная мера для обеспечения безопасности пешеходов на данном участке дороги. «Если это не принесет свои плоды, там будет стоять светофор», - сказал начальник ОГИБДД УМВД России по городу.
«Новый ГОСТ вообще запретил делать на четырехполосных дорогах нерегулируемые пешеходные переходы, а у нас в городе таких было 37, на части из них уже поставили светофоры с вызывными кнопками. В 2022 году такие светофоры продолжим ставить», - заметил Владимир Папорт.
Ранее сообщалось, что в январе на пешеходном переходе у Кузнецкого моста в Пскове сбили женщину.
Аналогичный инцидент произошел на этом участке дороги и в ноябре.