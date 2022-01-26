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АвтоМир / Дороги

«Островок безопасности» появился на пешеходном переходе у Кузнецкого моста в Пскове

26.01.2022 16:40|ПсковКомментариев: 0

«Островок безопасности» создали на пешеходном переходе у Кузнецкого моста в Пскове, у пересечения улиц Аллейной и Кузнецкой. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Владимир Папорт.

Фото здесь и далее: Дмитрий Иванов / телеграм-канал «Псковщина»

«Согласно требованиям нового ГОСТа, допускается установка нерегулируемого пешеходного перехода на дорогах с двухсторонним движением, имеющих четыре полосы и более, при установке "островка безопасности". Он там и монтируется», - пояснил Владимир Папорт.

Он также напомнил, что на данном пешеходном переходе уже организована контурная подсветка «зебры».

По его словам, «островок безопасности» — первоочередная мера для обеспечения безопасности пешеходов на данном участке дороги. «Если это не принесет свои плоды, там будет стоять светофор», - сказал начальник ОГИБДД УМВД России по городу.

«Новый ГОСТ вообще запретил делать на четырехполосных дорогах нерегулируемые пешеходные переходы, а у нас в городе таких было 37, на части из них уже поставили светофоры с вызывными кнопками. В 2022 году такие светофоры продолжим ставить», - заметил Владимир Папорт.

Ранее сообщалось, что в январе на пешеходном переходе у Кузнецкого моста в Пскове сбили женщину.

Аналогичный инцидент произошел на этом участке дороги и в ноябре.

Теги: #псков #пешеходный переход #дорожное движение
Источник: Псковская Лента Новостей
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