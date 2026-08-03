Водитель мопеда получил травмы в столкновении с автомашиной на Октябрьской площади Пскова. ФОТО, ВИДЕО

Водитель мопеда получил травмы в столкновении с автомашиной на Октябрьской площади Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 августа в 20.00 у дома №13 по улице Советской.

Мужчина 1972 года рождения на автомашине «Ленд Ровер» на нерегулируемом перекрёстке выезжая с второстепенной дороги не уступил и совершил столкновение с мопедом.

Управлявший мопедом мужчина 1980 года рождения получил травмы. После осмотра отпущен из областной больницы. Водители трезвые.

Момент ДТП попал на видео камеры Pskovline.